İki ordu ilk kez karşı karşıya geldi: Cephede ağır kayıp verdiler! Tansiyon had safhada

Kuzey Kore birliklerinin de desteğiyle Rus deniz piyadeleri, geçtiğimiz günlerde Rus toprağı Kursk'taki Ukrayna mevzilerine saldırdı.

Bu saldırı ile Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Kuzey Kore ordusunda ilk kayıp

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını verdi.





Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, 11 bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğunu bildirdi; "Bu askerlerden bazıları, Ukrayna güçlerine karşı muharebe operasyonlarına katıldı ve hâlihazırda kayıplar yaşanıyor" açıklamasını yaptı.





NYT duyurdu

New York Times gazetesi de üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililere dayanarak, çok sayıda Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü bildirdi.





Hiç savaş görmediler

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor. Ancak askerler hiç savaş görmedi.





Bu durumu değerlendiren uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin coğrafya tecrübesi olmadığını da belirtiyor.





Rusya'nın Kuzey Kore güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırması, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçti.







