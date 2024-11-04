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Putin Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nı ağırladı

Putin Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nı ağırladı

19:024/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'yi kabul etti. Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a selamlarını bildirdi. Görüşmenin; ABD'nin, "Kuzey Kore, Ukrayna'yla savaşmak için binlerce asker gönderdi" iddialarının hemen sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Putin'in, Kremlin Sarayı'nda Choe ile yaptığı görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.

Görüşmenin başında Putin ile tokalaşan Choe, "Sayın Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın derin, samimi, sıcak ve yoldaşça selamını iletmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Putin de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a selamlarını bildirdi.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, başkent Moskova'da 1 Kasım'da bir araya gelmiş, iki bakanın stratejik istişarelerde bulunduğu belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Bu anlaşmanın taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü bildirilmişti.

ABD'nin iddialarının gölgesinde dikkat çeken ziyaret

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna ordusunun girdiği Rusya'nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını öne sürmüştü.



#Rusya
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#Vladimir Putin

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