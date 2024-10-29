Pentagon'dan Kuzey Kore açıklaması: Rusya'ya 10 bin asker gönderdi

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ve bölgesel savaşın tetikleyicisi İsrail'e, ABD'den bir destek daha geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada çok sayıda F-16 savaş uçağının Orta Doğu'ya ulaştığı belirtildi. Hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.