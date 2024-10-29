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Pentagon'dan Kuzey Kore açıklaması: Rusya'ya 10 bin asker gönderdi

Pentagon'dan Kuzey Kore açıklaması: Rusya'ya 10 bin asker gönderdi

14:2629/10/2024, Salı
DHA
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inandıklarını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıldığı belirtildi.


Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini değerlendirdi.


Singh, Kuzey Kore tarafından Rusya'ya gönderilen askerlerin ülkenin batısına ulaştığına ilişkin raporlar aldıklarını söyleyerek, ABD'nin bu durumdan endişe duyduğunu aktardı.


Kuzey Kore'nin, Rusya'nın doğusunda eğitim görmek üzere toplam 10 bin civarında asker gönderdiğine inandıklarını kaydeden Sabrina Singh,
“Bu askerlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine takviye olacağını tahmin ediyoruz”
dedi.





#Pentagon
#Kuzey Kore
#ABD

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