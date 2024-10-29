ABD'de dev bankada ATM dolandırıcılığı: Paralar buharlaştı

ABD'de bazı şahısların bankanın sistemindeki güvenlik açığından faydalanarak, ATM’ler üzerinden sahte çekler yatırıp yüksek miktarda para çektiği belirlendi. JP Morgan, ATM cihazlarının yatırılan çekleri doğrulamadan hesaba aktardığını fark etti. Normalde bankaların, çekleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek işlem yapması gerekirken, bu sistem açığı nedeniyle bu süreç atlanıyordu. Bu olay sosyal medyada hızla yayıldı; bazı kullanıcılar, çektikleri paraları kutladıkları anları TikTok gibi platformlarda paylaştı. Bu paylaşımlar, bankanın durumu fark etmesine yol açtı.





Para çekme ve yatırma işlemleri durduruldu





Skandalın ardından JP Morgan, önlem olarak bazı ATM'lerde çek yatırma işlemini geçici olarak durdurdu. Ancak, bu tedbirler dolandırıcıların çektiği yüklü miktarda parayı geri almak için yeterli olmadı. Banka, kaybettiği parayı geri alabilmek amacıyla hukuk yollarına başvurdu. Dolandırıcılık olayı ülkenin farklı eyaletlerinde gerçekleştiği için, banka birçok farklı yerde dava açmak zorunda kaldı.





Öne çıkan vakalardan biri Teksas’ta yaşandı; Houston’da bir şahıs, 335 bin dolarlık sahte bir çeki hesabına yatırarak 290 bin dolardan fazlasını nakit çekti. Benzer olaylar Miami ve California gibi eyaletlerde de meydana geldi ve binlerce dolar hesaplardan çekildi. Banka, bu büyük meblağlar için yasal süreç başlattı.





"Bankalara olan güveni sarstı"





JP Morgan sözcüsü Drew Pusateri, olayın yalnızca bankalarını değil, tüm finans sektörünü etkilediğini belirterek "Bu tür olaylar, bankalara olan güveni sarsıyor. Davaların peşindeyiz ve dolandırıcılıkla ilişkili herkesten hesap soracağız" dedi. Banka, kaybettiği paraların yanı sıra faiz ve mahkeme masraflarını da dolandırıcılardan talep ediyor.





Bu durum, bankacılık sistemindeki güvenlik açıklarını gözler önüne sererken, sosyal medyanın bilgi yaymadaki hızını da bir kez daha gösterdi. Banka ise kayıplarını telafi etmek için mücadelesini sürdürüyor.











