ABD İsrail'e destek için Orta Doğu'ya F-16 yığdı

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ve bölgesel savaşın tetikleyicisi İsrail'e, ABD'den bir destek daha geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada çok sayıda F-16 savaş uçağının Orta Doğu'ya ulaştığı belirtildi. Hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), çok sayıda F-16 savaş uçağının Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.
İşgalci İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.
ABD, terör devleti için F-16 yığdı
İsrail'e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor.
Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.