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ABD İsrail'e destek için Orta Doğu'ya F-16 yığdı

ABD İsrail'e destek için Orta Doğu'ya F-16 yığdı

00:1026/10/2024, Cumartesi
IHA
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F-16 savaş uçağı (Foto: Arşiv)
F-16 savaş uçağı (Foto: Arşiv)

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ve bölgesel savaşın tetikleyicisi İsrail'e, ABD'den bir destek daha geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada çok sayıda F-16 savaş uçağının Orta Doğu'ya ulaştığı belirtildi. Hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), çok sayıda F-16 savaş uçağının Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı.

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

ABD, terör devleti için F-16 yığdı

İsrail'e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.


İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak Hizbullah baskınından kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı. Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.


#ABD
#İsrail
#F-16
#Savaş Uçağı
#CENTCOM

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