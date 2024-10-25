'Tahran'da patlama' iddiaları: İsrail 'saldırı' İran 'AVM yangını' diyor

İsrail basını, İran'ın başkenti Tahran'da, İran güvenlik sistemine ait bir binada patlama meydana geldiğini iddia etti. İsrail istihbaratının aparatı hesaplar, binanın İran Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu öne sürdü. İran merkezli kaynaklar ise yangının bir AVM'de çıktığını, İsrail'in algı yaptığını belirtiyor.
İran ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor. Orta Doğu'da yeni bir savaş çıkma ihtimali her geçen gün büyürken, akşam saatlerinde İsrailli hesaplar tarafından 'Tahran'da bir patlama meydana geldiği' iddiası dolaşıma sokuldu.
Mossad aparatı hesaplar tarafından kısa sürede yayılan ve İsrail basını tarafından da desteklenen iddiaya göre; patlamanın meydana geldiği bina İran Savunma Bakanlığına ait.
İran merkezli haber kanalları yalanladı
İran basını, yangının yüzme havuzu malzemeleri satan bir dükkanda çıktığını duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği görüldü.
Olay yerinden ilk görüntüler ise şöyle: