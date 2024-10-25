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'Tahran'da patlama' iddiaları: İsrail 'saldırı' İran 'AVM yangını' diyor

'Tahran'da patlama' iddiaları: İsrail 'saldırı' İran 'AVM yangını' diyor

Hüseyin Berk
22:0325/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Tahran'da patlama yaşanan bina.
Tahran'da patlama yaşanan bina.

İsrail basını, İran'ın başkenti Tahran'da, İran güvenlik sistemine ait bir binada patlama meydana geldiğini iddia etti. İsrail istihbaratının aparatı hesaplar, binanın İran Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu öne sürdü. İran merkezli kaynaklar ise yangının bir AVM'de çıktığını, İsrail'in algı yaptığını belirtiyor.

İran ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor. Orta Doğu'da yeni bir savaş çıkma ihtimali her geçen gün büyürken, akşam saatlerinde İsrailli hesaplar tarafından 'Tahran'da bir patlama meydana geldiği' iddiası dolaşıma sokuldu.

Mossad aparatı hesaplar tarafından kısa sürede yayılan ve İsrail basını tarafından da desteklenen iddiaya göre; patlamanın meydana geldiği bina İran Savunma Bakanlığına ait.

İran merkezli haber kanalları yalanladı

İran basını, yangının yüzme havuzu malzemeleri satan bir dükkanda çıktığını duyurdu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği görüldü.



Olay yerinden ilk görüntüler ise şöyle:


İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak Hizbullah baskınından kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı. Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.


#İran
#Tahran
#İsrail
#Patlama

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