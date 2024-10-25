'Tahran'da patlama' iddiaları: İsrail 'saldırı' İran 'AVM yangını' diyor

İran'ın başkenti Tahran'daki bir binada yangın çıktı. Patlamadan kaynaklı olduğu düşünülen yangının hangi sebepten ötürü başladığı ise tam olarak belirlenemedi. İran Savunma Bakanlığı'na ait güvenlik sistemlerinin olduğu bir binanın alevler içinde kaldığı iddia edilirken, İran basını ise yangının yüzme havuzu malzemeleri satan bir binada çıktığını duyurdu.