Trump'tan New York'ta gövde gösterisi

Yaklaşık 19 bin 500 kişi kapasiteli Madison Square Garden’ı tamamen dolduran Trump destekçileri, yoğun destek gösterisiyle dikkat çekti. Yetkililer, yaklaşık 200 bin kişinin mitinge katılmak için alana geldiğini, salona giremeyen binlerce destekçinin çevrede kurulan dev ekranlardan etkinliği izlediğini bildirdi. Trump, konuşmasında rakibi Kamala Harris’e ve mevcut Başkan Joe Biden’a da sert eleştiriler yöneltti. Harris’in taklidini yaparak kalabalığı güldüren Trump, Demokrat Parti Başkan Adayını “radikal sol Marksist” olarak nitelendirdi. Bu sözleri büyük alkış alan Trump, ardından Biden’a yüklenerek, “Başkan Biden her gün saat 4’te uyuyor. Bu ülkeye başkanlık yapamayacak durumda” şeklinde konuştu.





Ortadoğu’da kaosu durduracağım

Konuşmasında Ortadoğu’daki ateşkese verdiği destek nedeniyle Arap kökenli ABD’lilerden gördüğü desteğe dikkat çeken Trump, kendisinin anketlere göre Müslüman topluluklar karşısında Kamala Harris’ten çok daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Trump, "(Müslümanlar) sadece barış istiyor, bu harika" dedi. Trump, “Ortadoğu’daki kaosu durduracağım ve üçüncü dünya savaşının çıkmasını önleyeceğim" ifadesini kullandı.

Trump, destekçilerine ABD tarihindeki en büyük dört yılın eşiğinde olduklarını ve ülkeyi ekonomik anlamda bir yükselişe geçirme niyetinde olduğunu söyledi. Kendisini “ülkenin tek kurtarıcısı” olarak tanımlayan Trump, “5 Kasım ülkemiz tarihindeki en önemli gün olacak” diyerek, seçimin önemine vurgu yaptı. Harris’i en büyük rakibi ve tehdit olarak nitelendiren Trump, “Düşmanlarımız, Harris kazansın diye dua ediyor. Ancak biz, Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” dedi. Trump'ın düzenlediği mitinge, dolar milyarderi girişimci Elon Musk olmak üzere birçok ünlü isim de hazır bulundu.





BIDEN OYUNU KULLANDI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimleri için Delaware'de erken oy kullandı. Seçim merkezine giden Biden, burada sıraya girip seçmenlerle sohbet etti. Kimlik kontrolünün ardından kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı. Çıkışta konuşan Biden, Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamaların "utanç verici" olduğunu söyledi.











