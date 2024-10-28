Müslüman liderlerden Trump’a destek

Terör devleti İsrail'in bir numaralı destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması sırasında cesur bir Filistin destekçisi tarafından tepki gördü. Önümüzdeki dönem ABD başkanlık seçimlerine girecek olan Biden, topluluğa vaatler sunarken bir Filistin destekçisi, "Halkımıza boş vaatler. Filistin’de hala bir soykırım işlenirken nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsiniz?" diye sordu ve 'Özgür Filistin' sloganları attı. Biden, Filistin destekçinin çıkışı karşısında bir cevap veremeyeceğini anlayınca sanki İsrail'i desteklemiyormuş gibi "Çok fazla masum insan öldürüldü ve bu sona ermeli." diye kaçamak bir cevap verdi. Filistin destekçisinin Biden'a verdiği muazzam tepki, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.