Müslüman liderlerden Trump’a destek

Biden ve Harris’in İsrail’e desteği ABD’deki bazı Müslümanları Trump’a yöneltiyor. Michigan eyaletindeki Müslüman liderler kendilerine “Ortadoğu ve Ukrayna’daki savaşı sona erdireceğim” diyen Trump’a oy vereceklerini açıkladı. Yedi salıncak eyaletin en önemlilerinden Michigan’da 242 bin Müslüman yaşıyor.
ABD'nin Michigan eyaletindeki bazı Müslüman toplum liderleri, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde "Ortadoğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediklerini açıkladı. Başkanlık seçimini belirleyecek yedi salıncak eyaletin en önemlilerinden Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar, Müslümanların oylarına önem veriyor. Trump'ın Michigan'a bağlı Novi kentindeki mitingine katılan Müslüman liderlerden Belal Alzuhairi, burada Trump'ı desteklediklerini duyurdu. Alzuhairi, "Müslümanlar olarak savaş değil barış vaat ettiği için, Ortadoğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğine söz verdiği için Trump'ı destekliyoruz" diye konuştu.
DEMOKRATLAR'IN KALESİ TEHLİKEDE
Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Başkan Joe Biden'ın Gazze politikalarını eleştirmişti. Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan'da Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler, "bağımsız" (uncommitted) yüzbinlerce seçmenin ortaya çıkmasına neden olmuştu. CBS News'un haberine göre, Michigan'da önde gelen Müslüman Demokratlardan Dr. Ahmed Ghanim, davetli gittiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mitinginden 21 Ekim'de kovulmuştu. Mitingden kovulma nedenine dair açıklama beklediğini belirten Ghanim, "Ayrılmazsan, gözaltına alınırsın" yanıtını aldığını kaydetmişti.
Katliam sürerken ABD yerlilerine soykırım özrü
ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca yerli çocukların asimile edilmesindeki rolü dolayısıyla özür dilediği konuşması, Filistin'e destek veren gösterici tarafından bölündü. Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde Gila Crossing adlı tarihi okulda konuşma yaptı. Başkan Biden, yerli çocuklarının asimilasyonunda ABD'nin rolü nedeniyle özür dilediği esnada Filistin'e destek veren bir kişinin "Peki ya Gazze'deki insanlar ne olacak?" tepkisiyle karşılaştı. Filistin destekçisi, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun? Özgür Filistin!" diyerek Biden'a tepki gösterdi. Biden da göstericiye "Birçok masum insan öldürülüyor ve bunun durması gerek" şeklinde yanıt verdi.