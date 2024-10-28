Arap liderlerden Filistin davasına ihanet: Hamas'ın sonu için İsrail'le nasıl anlaştıkları ortaya çıktı

Blinken'le görüşen Arap liderler
The Washington Post gazetesinin kıdemli çalışanlarından araştırmacı gazeteci Bob Woodward, Arap liderlerin Hamas'ı İsrail'e sattığını delillendiren yeni bir kitap yayımladı. Woodward, 'Savaş' adını verdiği kitabında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 7 Ekim 2023 sonrası Arap liderlerle yaptığı görüşmeleri açığa vurdu. Kitapta Ürdün Kralı II. Abdullah, BAE Devlet Başkanı Zayid en-Nehyan, Suudi Arabistan Başbakanı Prens Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin İsrail'le normalleşme adına Hamas Hareketi'ni yalnızlığa terk ettiği görüldü.
Gazeteci Bob Woodward,
'Savaş' adını verdiği yeni kitabında
ABD'nin Gazze'deki Hamas-İsrail savaşını Siyonist rejim lehine sonlandırmak adına Arap liderlerle yaptığı görüşmeleri yazdı.
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları,
7 Ekim 2023'te İsrail işgaline karşı 'Aksa Tufanı' adını verdikleri yeni bir operasyon başlatmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı hafta Orta Doğu'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde
Arap ülkelerinin liderleriyle
görüştü.
"İsrail'in kazanmasını tercih ederim"
"İsrail'in kazanmasını tercih ederim"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Ekim'de Ürdün Krallığı'na gerçekleştirdiği resmî ziyarette
Kral II. Abdullah'ın
konuğu olarak
başkent Amman'daki Kraliyet Sarayı'nda
ağırlandı. Blinken, Kral Abdullah'tan
Hamas'ın İsrail'e yönelik istiklal mücadelesini durdurması hususunda yardımda bulunmasını
istedi. Kral II. Abdullah, "
İsrail'e de Hamas'a da bunu yapmamalarını söyledik.
Hamas'a Müslüman Kardeşler'in söylemlerine kapılarak
yeni bir saldırıda bulunmaması gerektiğini
belirttik" ifadelerini kullandı. Abdullah,
"Hamas'ın yenilmeli.
Bunu kamuoyu önünde belirtmeyeceğiz ancak İsrail'in kazanmasını istiyoruz" sözleriyle
ABD-İsrail ittifakına olan bağlılıklarını
da yineledi.
"ABD'dekiler aman sokağa çıkmasın"
"ABD'dekiler aman sokağa çıkmasın"
Ürdün Krallığı'ndaki resmî buluşmalarını sonlandıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ekim sabahı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı
Zayid en-Nehyan ile görüşen Blinken,
Ürdün Kralı'ndan istediği desteği BAE Baş Emiri'nden de istedi. Blinken, "
Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor.
İsrail'i, Hamas'ın bir Müslüman Kardeşler grubu olduğu konusunda defalarca uyardık. İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için zaman tanıyabiliriz ama önce yardım getirerek, güvenli bölgeler kurarak ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kontrol etmeliyiz." dedi.
Sözlerine devam eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken,
"ABD vatandaşlarının da bu görüntülerden dolayı infiale sürüklenmelerini istemiyoruz.
Vatandaşlarımıza yardım edelim" ifadelerini kullandı.
"Gazze için tek kuruş ödemeyiz"
"Gazze için tek kuruş ödemeyiz"
ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmelerinin hemen ardından aynı gün,
14 Ekim 2023'te Suudi Arabistan'a gitti.
Prens Muhammed bin Selman'la görüşmeyi umut eden Blinken'i Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Faysal bin Ferhan karşıladı.
Faysal bin Ferhan, Blinken'e
"Terörist gruplar
İsrail'i ortadan kaldırmaya çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer
Arap liderleri de devirmek istiyor.
İsrail operasyonunun hepimizin güvenliği üzerinde ne gibi etkileri olacağı konusunda endişeliyiz." dedi. Suudi Dışişleri Bakanı, Filistin için hiçbir adım atmak istemediklerini de "
Netanyahu'nun yarattığı kaostan sonra Gazze'yi yeniden inşa etmek için tek bir kuruş dahi harcamayız"
sözleriyle belirtti.
"Prens Selman yatağından çok geç kalktı"
"Prens Selman yatağından çok geç kalktı"
15 Ekim 2023 sabahı ABD'li Bakan Blinken, saat 08.00'de
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
. Görüşmeden önce Blinken'in bir süre beklediği çünkü
Selman'ın yatağından çok geç kalktığı
bilgisi de 'Savaş' kitabındaki Woodward'ın ifadelerinde yer aldı. Prens Selman, İsrail'le normalleşme adımları atan Suudi Arabistan'ın bu krizi hemen aşmak istediğini Blinken'e belirtti.
Selman, "7 Ekim'in yarattığı sorunların ortadan kalkmasını istiyorum.
İsrail'le normalleşmeden önce bir Filistin devleti kurulmalı. Elbette ki devlet kurulmasını istemem ama normalleşmeyi halkım nezdinde
meşrulaştırmak için buna ihtiyacım var.
İsrail'le normalleştirebilmemiz için önce Gazze'nin sakinleşmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.
"İsrail'le barışı korumak istiyoruz"
"İsrail'le barışı korumak istiyoruz"
Suudi Arabistan ziyaretinden sonraki son durağı olan Mısır'a giden Antony Blinken, Kahire'de Mısır
Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.
Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yalnız görüşmek istediğini belirterek
hem Mısır hem de ABD heyetlerinin odadan çıkmasını istedi.
Heyetin odadan ayrılmadan önce duydukları son cümle Sisi'nin
"İsrail'le barışı korumak istiyoruz"
ifadeleriydi. Blinken'in beraberindeki heyet, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüştü.
Bu isimler, İsrail'in Gazze'ye bir anda girmemesi gerektiğini, aşamalı olarak Hamas'ı bitirmeleri gerektiğini ABD'li heyete bildirdi.
Woodward ABD Başkanı Nixon'ı da istifa ettirmişti
Woodward ABD Başkanı Nixon'ı da istifa ettirmişti
ABD'li araştırmacı gazeteci
Bob Woodward,
aynı zamanda eski
ABD başkanlarından Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate Skandalı'nı
da ortaya çıkaran isimlerdendi.
Woodward'ın yazdığı yeni kitabı 'Savaş (War)',
hem Amerikan medyasında hem de Orta Doğu ekseninde
konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor. İddialar, Hamas'ı ve Filistin davasını terk ettikleri gerekçesiyle
Arap liderleri suçlayanlara delil olacak nitelikte.
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