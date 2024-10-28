Arap liderlerden Filistin davasına ihanet: Hamas'ın sonu için İsrail'le nasıl anlaştıkları ortaya çıktı

Ürdün Krallığı'ndaki resmî buluşmalarını sonlandıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ekim sabahı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı

Zayid en-Nehyan ile görüşen Blinken,

Ürdün Kralı'ndan istediği desteği BAE Baş Emiri'nden de istedi. Blinken, "

Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor.

İsrail'i, Hamas'ın bir Müslüman Kardeşler grubu olduğu konusunda defalarca uyardık. İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için zaman tanıyabiliriz ama önce yardım getirerek, güvenli bölgeler kurarak ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kontrol etmeliyiz." dedi.

Sözlerine devam eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

"ABD vatandaşlarının da bu görüntülerden dolayı infiale sürüklenmelerini istemiyoruz.