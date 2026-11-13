Karla kaplı yüksek bir yaylada keçi sürüsü ve ahır çevresinde çalışan bir çoban, Bayburt'taki kar yağışının yaylacılara yansımasını gösteriyor.

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Çençül Yaylası’nda kar yağışı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü sınırlarında yer alan Çençül Yaylası, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Yaylacılara zor anlar yaşatan yağış nedeniyle yüksek rakımdaki keçi ahırının önü kapanırken besiciler, hayvanlarını dışarı çıkarabilmek için karı küreklerle temizledi.

IHA BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARI KARLA KAPLANDI

Soğanlı Dağı’nda beyaz örtü

Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki yaylada arazi, ağıllar ile yayla evlerinin çevresi karla kaplandı. Yüksek rakımda soğuk hava da etkisini hissettirdi.

IHA BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLİ YAYLALARI KARLA KAPLANDI

Besicilerin hayvanları otlatma planı

Yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muzaffer Hacıahmetoğlu, keçi yatağının önünde biriken karı kürekle açarak hayvanları dışarı çıkarmaya çalıştı. Hacıahmetoğlu, hayvanları aşağı ovaya ve meşe alanlarına götürerek otlatacaklarını söyledi.

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Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmininde Bayburt merkez için 15 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de aynı gün yağış tahmin edilirken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.