Çençül Yaylası’nda kar yağışı
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü sınırlarında yer alan Çençül Yaylası, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Yaylacılara zor anlar yaşatan yağış nedeniyle yüksek rakımdaki keçi ahırının önü kapanırken besiciler, hayvanlarını dışarı çıkarabilmek için karı küreklerle temizledi.
Soğanlı Dağı’nda beyaz örtü
Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki yaylada arazi, ağıllar ile yayla evlerinin çevresi karla kaplandı. Yüksek rakımda soğuk hava da etkisini hissettirdi.
Besicilerin hayvanları otlatma planı
Yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muzaffer Hacıahmetoğlu, keçi yatağının önünde biriken karı kürekle açarak hayvanları dışarı çıkarmaya çalıştı. Hacıahmetoğlu, hayvanları aşağı ovaya ve meşe alanlarına götürerek otlatacaklarını söyledi.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmininde Bayburt merkez için 15 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de aynı gün yağış tahmin edilirken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
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