Hamaney İbranice hesap açtı ilk paylaşımı gündem oldu: İşte hesabı askıya aldıran o paylaşım

İran dini lideri Ali Hamaney ABD merkezli sosyal medya platformu X'te İbranice bir hesap açtı. Hamaney ilk paylaşımını "Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla" sözleri ile yaptıktan sonra gönderiyi ana hesabından da yayınladı. İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşımlarına devam ederek İsrail'e gözdağı veren Hamaney'in hesabı kural ihlali gerekçesiyle askıya alındı..

İşte hesabı askıya aldıran o paylaşım

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, sosyal medya platformu X'te İbranice bir hesap açması gündem olurken Hamaney yaptığı son paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirerek hata yaptığını ve söz konusu ülkenin, Tahran'ın gücünü yakında anlayacağını dile getirdi.





Hamaney, İbranice paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hamaney’in ibranice hesabı askıya alındı

X isimli sosyal medya platformu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in önceki gün açtığı İbranice hesabı askıya aldı.

İran lideri Hamaney'in X sosyal medya platformunda İbranice dilindeki hesabına girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısıyla karşılaştı.

Birçok dilde hesabı var

Farsça, Türkçe, İngilizce, Urduca, İspanyolca dahil bir çok dilde hesabı olan Hamaney'in diğer dillerdeki hesapları açık görünüyor.

Hesabı birkaç kez daha askıya alınmıştı

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı. X veya Hamaney'in ofisinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



