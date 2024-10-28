Siyonist rejime hatası ödetilmeli

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran’ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin dün ilk kez konuştu. Başkent Tahran’da şehit aileleri ile bir araya gelen Hamaney, “Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli. İran halkının ve gençlerinin gücü ve iradesi bu rejime net bir şekilde gösterilmeli. İran halkının gücünün ve iradesinin nasıl gösterileceği, ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun olarak belirlenip uygulanması yetkililerin sorumluluğundadır” dedi.





İran kendini savunabilecek güçte

Düşman karşısında korku ve şüpheye yer olmadığını söyleyen Hamaney, “Karar alıcılar ve yetkililer sosyal medya konusunda toplum sağlığına ve güvenliğine önem vermeli. Güvenliği sağlanmanın yolu ise güçtür ve İran da kendisini savunabilecek güçtedir. Şüphesiz, her ülke için en önemli ihtiyaç güvenliktir. Toplumda güvenlik sağlanmadığında, kalkınma, bilim ve ekonomi de gelişemez” ifadelerini kullandı.

Ülkenin güvenliğini sağlamak için karşı tarafın hassas noktalarına dokunulmaması gerektiğini düşünenler olduğunu söyleyen Hamaney, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda tarafsız olmamıza rağmen ülkemiz işgal edildi. Bir ülkenin savunma kapasitesi yeterli olmadığında sonuç böyle olur” dedi.Küresel askeri birliktelik çağrısı Hamaney, “Devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar, siyonist rejimin saldırıları karşısında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Bu rejim, Gazze ve Lübnan’da acımasız savaş suçları işliyor. Savaşın zorluklarını biliyoruz ancak her savaşın kendine özgü hukuku ve kuralları vardır. Siyonist rejim, tüm bu kuralları hiçe sayıyor. Dünya ve özellikle İslam ülkeleri, bu rejimin katliamları karşısında güçlü bir şekilde durmalı. Siyonist rejime karşı siyasi, ekonomik ve ihtiyaç duyulursa küresel askeri birliktelik oluşturulmalı” şeklinde konuştu. Hamaney, İbranice yaptığı sosyal medya paylaşımında da “Siyonist rejim, İran’a ilişkin hesaplarında hata yaptı” ifadelerini kullandı.





UYGUN CEVABı VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi. Tahran'daki kabine toplantısında konuşan Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz" dedi.





25 gün sonra misilleme

İsrail ordusu, 1 Ekim'deki İran saldırısına misilleme saldırısında 26 Ekim gecesi askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlemişti. İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. Saldırılara cevap vermeye hazırlıklı olduğunu ve orantılı karşılık vereceğini bildiren İran, dört askerinin öldüğünü açıkladı. Tahran'daki patlamalarla aynı anda Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi.





ABD'den tehdit gibi açıklama

İsrail'in, İran'ı hedef alan hava saldırılarının ardından ABD'den Tahran'a tehdit gibi açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemesi gerektiğini söyledi. ABD'nin, İsrail'in güvenliği ve kendini savunma hakkına verdiği desteğin tekrar altını çizen Austin, bölgedeki ABD personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bölgede diplomisi vurgusu yapan Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine sağlayacak bir anlaşmanın gerektiğini kaydetti.











