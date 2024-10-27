Pezeşkiyan: Siyonist rejime uygun karşılığı vereceğiz

Halkımız ve İran İslam Cumhuriyeti, 45 yıl boyunca hiçbir işgal ve saldırı karşısında geri adım atmadığını göstermiş oldu. Savaş peşinde değiliz ancak ülkemizi ve milletimizi savunacağız. Siyonist rejimin saldırısına uygun karşılığı vereceğiz.