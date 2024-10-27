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İsrail'e desteğini yineleyen ABD'den İran'a savaş tehdidi

İsrail'e desteğini yineleyen ABD'den İran'a savaş tehdidi

20:1327/10/2024, Sunday
G: 27/10/2024, Sunday
DHA
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Lloyd Austin
Lloyd Austin

Soykırım saldırıları ve katliamlarla bölgeyi yangın yerine çeviren İsrail'in ortağı ABD, bir kez daha desteğini yineledi. Telefonla görüştüğü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ülkesinin İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği vurgulayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'ı tehdit eden açıklamalarda da bulundu. Telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunan Austin, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

Austin görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan kararlılığını ve İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelerken İran'ı tehdit eden ifadeler de kullandı.

Saldırılara destek veren ABD'den 'diplomasi' çıkışı

Austin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gallant ile görüşmesinde, Orta Doğu'daki son durumu ele aldığını belirtti.

Bölgede gerilimin azaltılması için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine imkan tanıyacak bir anlaşmanın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İran'a savaş tehdidi

Bakan Austin, bölgedeki ABD personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli" ifadesini kullandı.



#ABD
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#Saldırı

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