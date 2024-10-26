İran'a saldırı İsraillileri mutlu etmedi: Reklamcı şovmen Netanyahu

İşgalci İsrail ordusunun gece saatlerinde İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısı, ülke içerisinde tartışmalara neden oldu. Hem iktidar ortağı hem de muhalefet kanadından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler geldi. İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman, yaşananları 'hükümetin şovmenlik ve halkla ilişkiler kampanyası' olarak niteledi.
İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.
İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.
İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'a saldırı İsraillileri mutlu etmedi
İsrail siyasetinde hem iktidar ortağı hem de muhalefetten gece saatlerinde İran'da askeri hedeflere düzenlenen İsrail'in saldırısının yetersiz olduğu eleştirileri geldi.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekili Tally Gotliv, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı hakkında, "İran'ın nükleer tesislerine saldırmamak nesiller boyu bir feryat olacak. İran'ın petrol sahalarına saldırmamak feci bir hata." ifadesini kullandı.