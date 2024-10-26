İran'ın misilleme planı hazır: Bin füzeyle vuracak

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 1 Ekim'de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail'e ait askeri tesislere yönelik 200 balistik füze saldırısı düzenledi. Tahran, saldırının İsrail tarafından 31 Temmuz'da Tahran'da, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi, 27 Eylül'de de Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi hedef alan bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşı yapıldığı belirtildi.





DOZAJ İSRAİL'E GÖRE AYARLANACAK

İran'a sert bir karşılık vereceğini ilan etse de 3 hafta geçmesine rağmen henüz karşılık vermeyen İsrail'in saldırıya hazırlandığı iddialarının ardından İran tarafı da muhtemel bir İsrail saldırısına nasıl bir cevap vereceğini belirlediğini bildirdi.

NYT'ye bilgi veren ikisi DMO komutanı olan dört üst düzey İranlı askeri yetkili, Tahran'ın her senaryoya hazır olduğuna vurgu yaparak, "İsrail'in yapacağı saldırıya göre verilecek cevabın dozajının ayarlanacağını" belirtti. İsrail'in, İran'a ait petrol ve nükleer enerji merkezlerine büyük saldırılar düzenleyeceği iddialarına işaret eden yetkililer, "Böyle bir senaryoda cevabımız, düşmanın hassas askeri noktalarını hedef alan bin balistik füzeyle olacak. Ayrıca, bir taraftan bölgede İran ile çalışan gruplar da İsrail'e saldırırken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de İsrail'e yük taşıyan gemileri de vuracağız" dedi. Yetkililer, petrol ve nükleer enerji merkezlerinin vurulması halinde bunun sonuçlarının ağır olacağı uyarısını yaparken, İsrail'in büyük hasarlara yol açmayan önemsiz noktaları vurması halinde Tahran'ın cevap vermeyebileceğini, çünkü savaş istemediğini sözlerine ekledi.





GALLANT VE HALEVİ SALDIRI PLANINI ONAYLADI

İsrail cephesinde ise 1 Ekim'den beri İran'a yönelik tehditler dillendiriliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın cevapsız kalmayacağını belirterek, misillemenin beklenmedik ve yıkıcı olacağı tehdidinde bulunmuştu. Buna paralel olarak, İsrail Parlamentosu da (Knesset) bu konuda karar alınması noktasında bütün yetkileri Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye vermişti. İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) önceki gün yayınladığı haberde ise Gallant ve Halevi'nin, İran'a yapılacak saldırı için hazırlanan planı onayladığı ve uygulanması hükümetin onayına sunduğu bildirildi. Gallant, perşembe günü bir hava üssüne yaptığı ziyaret sırasında, "Dünya, İsrail'in gücünü idrak edecek. İran'a yapacağımız saldırının ardından tüm düşmanlarımız dersini alacak" diye konuşmuştu.





PEZEŞKİYAN'DAN ABD'YE ELEŞTİRİ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden Ekim ayı ortasında Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İsrail'e yönelik saldırının dozajının düşük tutularak bölgesel savaşın önüne geçilmesini istemişti. Konuya dair bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesuf Pezeşkiyan, ABD'nin İsrail'e şartsız ve sınırsız destek verdiğini hatırlatarak, bu durumun ABD'yi de İsrail'in suçlarına ortak ettiğini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İsrail'in saldırması halinde vereceğimiz cevap şiddetli ve sonuç alıcı olacak" ifadelerini kullandı.





Saldırı ertelendi iddiası yalanlandı

Times dergisi, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin, İran'a yönelik bir saldırı için eğitim alan İsrailli pilotları izlediğine dair gizli belgeleri sızdırmıştı. Olayın ardından İsrail tarafının İran'a yönelik misillemeyi ertelediği iddia edilmişti. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise bu iddiaları yalanladı. Saldırı için henüz bir tarih belirlenmediğine dikkat çeken yetkili, “Operasyonel fırsatlara göre uygun tarihi seçeceğiz” dedi.











