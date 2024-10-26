İşgalci İsrail İran’ı vurdu: Tahran'da art arda patlamalar

İsrail güçleri, İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'da, İran ile eş zamanlı patlamalar oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Şu an siyasi yönetimin aldığı karar doğrultusunda İran’daki askeri hedefleri hassas bir şekilde vuruyoruz" dedi. ABD basını, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını ve Beyaz Saray'a bilgi verildiğini yazdı. İran basını ise Tahran'a herhangi bir saldırı olmadığını belirtip şehirde durumun normal olduğunu ifade etti. Öte yandan, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği bildirildi.
İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Askeri noktalar hedef alındı
Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.
Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.
Tahran'da art arda patlama sesleri
Güçlü patlama sesleri Tahran'ın merkezinden duyuldu.
İran medyası, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını bildirdi.
Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalar vuruldu
İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.
Sınırlı hasar meydana geldi
Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.
Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı.
İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirdi.
Haberde, sosyal medyada patlamaya dair yayınlanan görüntülerin bir kısmının eski olduğunun tespit edildiği ve bu geceki patlamalarla ilgili olmadığı ifade edildi.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden görüntüler paylaşarak, rafineride herhangi bir patlama yaşanmadığını aktardı.
Konuya ilişkin İranlı yetkililerden henüz açıklama gelmedi.
Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.
İsrail basını: Hava saldırısında İran'da onlarca stratejik hedef vuruldu
Saldırıların "İran'daki ana askeri tesislere odaklandığı" belirtilen haberde, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine zarar vermeye odaklandığını, bunun da İsrail uçaklarının İran hava sahasında serbestçe hareket etmesini sağlamak için taktiksel bir adım olduğu değerlendirmesine yer verildi.
İran: 'Orantılı karşılık' verilecek
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.
Suriye'de, İran ile eş zamanlı patlamalar oldu
Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.
Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.
ABD bilgilendirildi
KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.
Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vuruyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
Biden ve Harris bilgilendirildi
Beyaz Saraydan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dahli olmadığını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, açıklama yaptı.