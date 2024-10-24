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İsrail İran'a saldırı planını onayladı

İsrail İran'a saldırı planını onayladı

21:3324/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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İsrail savaş uçağı (Foto: Arşiv)
İsrail savaş uçağı (Foto: Arşiv)

İran'ın füzeli saldırısına 'misilleme' yapacağını duyuran İsrail, saldırı planını onayladı. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edilirken, adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in "uygun zamanı seçeceğini" söyledi.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı.

Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.

"İsrail uygun zamanı seçecek"

Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından
Tel Aviv
yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını savundu.
Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için "
uygun zamanı seçeceğini
" söyledi.

ABD 'saldırıyı yumuşatın' demişti

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "
yumuşatmasını
" istediği iddia edilmişti.
Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan A
BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "
gerginliği artırmaması
" uyarısında bulunmuştu.



#İran
#israil
#Saldırı
#ABD

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