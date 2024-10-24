İsrail İran'a saldırı planını onayladı

İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili "Karşımızda kimlerin olduğunu biliyoruz. Karşımızda bir Amerika oldu. Gazze'nin yanında bulunmamız sebebiyle İsrail'in Türkiye'yi nasıl hedefe koyduğu Batı'nın karşı karşına kalınan bu insan hakları vahşetine nasıl sessiz kaldığı, Türkiye'nin de topyekün bu meselede masumlarla nasıl birlikte olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunun bedelini bize ödetmek isteyeceklerdir" dedi.