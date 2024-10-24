İsrail İran'a saldırı planını onayladı

İran'ın füzeli saldırısına 'misilleme' yapacağını duyuran İsrail, saldırı planını onayladı. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edilirken, adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in "uygun zamanı seçeceğini" söyledi.
İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı.
Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.
"İsrail uygun zamanı seçecek"
ABD 'saldırıyı yumuşatın' demişti
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.