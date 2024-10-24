Süleyman Soylu: Karşımızda Amerika ve İsrail var!

Karşımızda kimlerin olduğunu da biliyoruz. Karşımızda bir Amerika oldu. Gazze'nin yanında bulunmamız sebebiyle İsrail'in Türkiye'yi nasıl hedefe koyduğu Batı'nın karşı karşına kalınan bu insan hakları vahşetine nasıl sessiz kaldığı, Türkiye'nin de topyekün bu meselede masumlarla nasıl birlikte olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunun bedelini bize ödetmek isteyeceklerdir. Dünyanın vicdanını söküp atmak istiyorlar. Türkiye buna müsaade etmiyor, etmeyecek de. Biz bugüne kadar çok asimetrik hamle yaptık. Türkiye asimetrik hamle yapmaya devam eder, devam edilecektir. Atılan hiçbir adım tesadüf değildir. Milletimizin buna inanmasını isteriz. Bize hür bir vatan bırakıldı, gelecek neslimize hür, büyük bir vatan bırakacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz şehit olmayı kendileştirmiş bir milletiz. Buradaki insanlar sadece kazanmak için çalışmıyorlar. Burası bir ticari meta değil. Elbette yaptıklarının karşılığını alıyorlar. Türkiye'nin güvenliğine, toplam savunmasına, toplam kalkınmasına herkesin cephedeki bir evlat gibi mücadelesinin benzeridir. Ne yaptığımızı bilen bir milletiz. Gazze gibi katliama uğrayan bölgelerin bir daha olmamasına kadar bu yürüyüşümüz devam edecektir."