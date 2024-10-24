Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.