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'İran'dan misilleme geliyor' iddiaları sonrası Netanyahu'dan 'birlik' çağrısı: Savaşacağız

'İran'dan misilleme geliyor' iddiaları sonrası Netanyahu'dan 'birlik' çağrısı: Savaşacağız

Hüseyin Berk
19:031/10/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD merkezli The New York Times gazetesi, terör devleti İsrail'in Hizbullah üst yönetimine yönelik suikastları sonrasında, İran'ın misilleme saldırıları düzenleyeceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İran saldıracak' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin ABD merkezli The New York Times gazetesine açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili,
"ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip"
uyarısında bulundu.

Netanyahu'dan açıklama: Birlikte duracağız

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından işgalcilere birlik çağrısı yaptı.

"Celile'yi ele geçireceklerdi o yüzden suikast düzenledik"

"İran ve uzantılarına karşı"
mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.

Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu"
yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "
Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız."
ifadelerini kullandı.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#İran
#Lübnan

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