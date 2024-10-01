'İran'dan misilleme geliyor' iddiaları sonrası Netanyahu'dan 'birlik' çağrısı: Savaşacağız

ABD merkezli The New York Times gazetesi, terör devleti İsrail'in Hizbullah üst yönetimine yönelik suikastları sonrasında, İran'ın misilleme saldırıları düzenleyeceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İran saldıracak' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." dedi.
Netanyahu'dan açıklama: Birlikte duracağız
Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından işgalcilere birlik çağrısı yaptı.
"Celile'yi ele geçireceklerdi o yüzden suikast düzenledik"
Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.