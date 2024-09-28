Hizbullah'tan misilleme: Beyrut'taki saldırıdan sonra İsrail'in kuzeyine roketler atıldı

Lübnan'ın başkentine düzenlenen şiddetli bombardımanın ardından Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere ilk roket saldırıları yapıldı. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri hedef aldığını duyurdu ancak Beyrut'a şiddetli hava saldırısına değinmedi. Kuzeyde Safed kentinde bir evde ve çevredeki açık arazide saldırı nedeniyle yangın çıktı.
İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve sahildeki Nahariya bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.
Aşağı Celil bölgesine 30, sahildeki Batı Celil bölgesine de 5 roket atıldığı ve bazılarının önlendiği kaydedildi.
Sosyal medyada, bir roketin isabet ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası ile bir evde ve açık arazide yangın çıktığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Hizbullah saldırıyı üstlendi, Beyrut saldırısı hakkında sessizliğini korudu
Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, Lübnan topraklarını ve halkını korumak için, İsrail'in saldırılarına karşı, Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve Nahariye kenti yakınlarındaki noktalara roket saldırısı düzenlendiği duyuruldu.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.