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Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan ile Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerince yürütülen birden fazla operasyona ilişkin açıklama yaptı.

3 Kasım'dan itibaren Ketta kentinin Kurram bölgesi ile Hayber Pahtunhva'nın Mir Ali ve Orakzai bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 74 silahlı militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler

Açıklamada, operasyonlarda el yapımı patlayıcılar dahil büyük miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği kaydedildi.

ISPR'nin açıklamasında, "İstihbarata dayalı bu operasyonlarda çok sayıda terörist sığınağına etkili bir şekilde müdahale edildi." ifadesine yer verildi.

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Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, her iki eyalette Pakistan güvenlik güçleri ile sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.