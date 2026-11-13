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Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Toplantının kapsamlı, yapıcı ve faydalı geçtiğini belirten Uşakov, Putin'in görüşme sırasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

İnsani yardım operasyonu teklifi

Putin'in görüşme sırasında, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde gerçekleştirilen insani yardım operasyonunun benzerinin Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde yapılmasını teklif ettiğini aktaran Uşakov, Amerikan müzakerecilerin de teklifi desteklediğini belirtti. Uşakov, “Bu yeni operasyona ilişkin ABD temsilcileriyle temaslara başlanması konusunda mutabık kalındı. Mayın temizleme çalışmalarına derhal başlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Güvenlik ve müzakere gündemi

Toplantının güvenlikle ilgili konuları da kapsadığını kaydeden Uşakov, şu ifadeleri kullandı: “Putin, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da güvenlik sisteminin oluşturulması kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın güvenlik meselelerine çözüm bulunması yönündeki inisiyatifini destekledi. Avrupalı temsilcilerin de bölünmez güvenlik ve barışa dayalı yeni, uzun vadeli bir sistemin parametrelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları destekleyeceklerini umuyoruz. Müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Özellikle, Abu Dabi'de ele alınan en kapsamlı esir takasının yapılmasına yönelik inisiyatif desteklendi”