Kuzey Kore askerlerini Rusya'da konuşlandırmıştı: Pentagon'dan flaş açıklama

Gürcistan’da Rus yanlısı iktidarın ezici bir zafer elde etmesinin ardından, Batı’nın desteklediği muhalefet temsilcileri, Cumhurbaşkanı Zurabişvil’nin de çağrısıyla sokaklara döküldü. Binlerce kişi, seçimlere Rusya’nın müdahil olduğu iddiasıyla gösteri düzenledi. 2014’te Ukrayna’daki meydan ayaklanmasından sonra Batı ve Rusya bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.