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Batı ve Rusya Gürcistan'da karşı karşıya

Batı ve Rusya Gürcistan'da karşı karşıya

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Gürcistan’da Rus yanlısı iktidarın ezici bir zafer elde etmesinin ardından, Batı’nın desteklediği muhalefet temsilcileri, Cumhurbaşkanı Zurabişvil’nin de çağrısıyla sokaklara döküldü. Binlerce kişi, seçimlere Rusya’nın müdahil olduğu iddiasıyla gösteri düzenledi. 2014’te Ukrayna’daki meydan ayaklanmasından sonra Batı ve Rusya bir kez daha karşı karşıya gelmiş oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Gürcistan’daki genel seçimlerde, Rus yanlısı Gürcü Hayali Partisi, yüzde 53,93 ile 4’üncü kez ipi göğüsleyerek Batı’nın desteklediği muhalefet partilerine karşı ezici bir üstünlük sağladı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvil’nin “Rus müdahalesi var” iddiasıyla halkı sokağa çağırmasının ardından ülke genelinde kitlesel protestolar patlak verdi. Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik müzakerelerinin, mevcut iktidarın Rus yanlısı politikalar gütmesi nedeniyle askıya alındığı bir dönemde gerçekleşen seçimler, “Ukrayna’dan sonra Batı ve Rusya’yı karşı karşıya getiren ikinci bir arena” oldu. Gürcistan’da yaşananların, 2014 yılında Ukrayna’da Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirerek devrimle sonuçlandırdığı meydan olaylarına benzerliği dikkat çekti.


BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

Zurabişvili’nin çağrısı ile binlerce kişi muhalefet partilerinin öncülüğünde sokağa indi. Seçimlerde hile yapıldığını öne süren göstericiler, başkent Tiflis’te parlamento binası önünde toplanarak seçimlerin yenilenmesini talep etti. Gösteriye muhalefet liderleri de katıldı. Gürcistan'ın merkezi seçim komisyonu, sandıkların yaklaşık yüzde 14'ünde oyların yeniden sayılacağını açıkladı.


MUHALEFET LİDERLERİ PROTESTOLARI YÖNLENDİRİYOR

Gürcistan devlet marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, sık sık "Gürcistan, Gürcistan" ve "Yaşasın Gürcistan" sloganları atıldı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada iktidarı vatandaşların oylarını çalmakta itham etti. Birleşmiş Ulusal Harekat Partisi Genel Başkanı Tina Bokuchava ise, "İktidar partisi lideri İvanişvili’nin sahte ve çalınmış seçimlerle kazandığı sandalyelerle parlamentoya sokmaya çalıştığı kişilerle bu parlamento meşru olmayacaktır” dedi.


13 AB ÜLKESİ VE ABD SORUŞTURMA İSTİYOR

Avrupa Birliği’nin (AB) 13 ülkesi, Gürcistan’daki parlamento seçimlerine yönelik ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Seçim bütünlüğünün ihlali, AB’ye katılma adayı bir ülkeden beklenen standartlara uygun değildir ve Gürcü halkının meşru Avrupa yönelimlerinin ihlali anlamına gelir” ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'daki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'nın gözlemcilerin kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki çağrılarına katıldığını söyledi.


ORBAN TİFLİS’TE

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze’nin zaferini kutladı ve Tiflis’e gitti. Orban, iktidar partisinin kazandığı seçimlerin özgür ve demokratik olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Orbán'ın yıl sonuna kadar AB dönem başkanlığını yürütecek olmasına rağmen Gürcistan'a yaptığı ziyarette bloku temsil etmediğini vurguladı.


YABANCI AJAN YASASI

Gürcistan, AB üyeliği için başvuruda bulundu ancak adaylık statüsü donduruldu. Gürcistan Parlamentosu, mayıs ayında "yabancı ajan yasasını" kabul etmişti. Yeni yasa, medya kuruluşları ve STK'ların fonlarının en az yüzde 20'sini yurt dışından almaları halinde yabancı ajan olarak kayıt yaptırmalarını gerektiriyor ve buna uymayanlara ağır para cezaları getiriyor.



ABD'nin Gürcistan planı ne? Prof. Dr. Hasan Köni: Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açmak isteniyor

tvnet ekranlarında yayınlanan Akıl Odası programında, Gürcistan'daki seçimlerin ardından ateşlenen siyasi kriz ele alındı. Programın konukları Avni Özgürel, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ve Prof. Dr. Hasan Köni, Batı ile Rusya'nın güç dengesine dönüşen seçimin sonuçlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gürcistan'ın Rusya'nın Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade eden Hasan Köni, "NATO veya AB'ye girdikleri an bu kapı kapanır." dedi. Yaptığı değerlendirmelerde Batı'nın, Karadeniz meselesini Rusya'nın elinden almak istediğini belirten Öğün, bunun bir ayağının Ukrayna olduğunu Gürcistan'ı da aynı duruma sokma hedefinde olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşa değinen Hasan Köni ise, "Rusya Ukrayna'da ilerliyor ve bu yapıyı durdurmak adına ikinci bir cephe açmak isteniyor. ABD bunun için Gürcistan'a oynuyor." ifadelerini kullandı.


#gürcistan
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