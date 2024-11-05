FBI: Rusya seçimlere müdahale etti

ABD, 60. Başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleyecek seçimlere Rusya'nın gölgesi düştü. ABD'nin istihbarat birimi FBI, Rusya'nın birkaç eyalette seçim merkezlerine sahte bomba ihbar yapıp seçimlere müdahale ettiğini açıkladı.
ABD tarihinin en "kritik" başkanlık seçimlerinden birinde oy verme işlemi başladı.
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ülke genelindeki anketlerde yüzde 0,1 oranla önde görünürken, salıncak eyaletlerin genelinde ise rakibine yüzde 0,8 fark attı.
İki adayın da farklı fikirlere sahip olduğu "Gazze politikası, ekonomi, göç ve kürtaj" konuları seçmen açısından kritik önem arz ediyor.
Seçimlere Rusya'nın gölgesi düştü
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği seçimlere 'Rusya'nın müdahil olduğu' iddia edildi.
Bomba ihbarı yapıldı
ABD'nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.
FBI: Rusya bomba ihbarı yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat birimi FBI, Rusya'nın birkaç eyalette seçim merkezlerine sahte bomba ihbar yapıp seçimlere müdahale ettiğini açıkladı.