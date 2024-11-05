ABD 47'nci başkanını seçmek için sandık başında: İşte oy verme sürecinde saat saat yaşananlar

ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki başkanlık seçimleri için halk sandık başına gitti.
Yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oylama sonucunda seçmenler, başkan adaylarından Demokrat Kamala Harris'i veya Cumhuriyetçi Donald Trump'ı ülkenin 47. başkanı olarak Beyaz Saray'a göndermek için tercih yapacak.
Trump'tan sandık başında seçim açıklamaları
Dünyanın yakından takip ederek nabzını yokladığı ABD seçimlerinde oy verme işlemi sürerken, adaylardan Donald Trump açıklamalarda bulundu.
Yarışa önde girdiklerini, sandıklardan güçlü çıkacaklarını söyleyen Trump, "
Çok özgüvenli hissediyorum. Şu ana kadar öndeyiz gibi duruyor büyük bir fark açmışız gibi duruyor.
" dedi.
Açıklamasında İran'a da değinen Trump, "
İran'ın başarılı olmasını istiyorum ama nükleer silaha sahip olamazlar.
" ifadelerini kullandı.
Kaybettiği seçim sonrasında yaşanan Kongre Binası baskını hatırlatılan Trump, "
Destekçilerinin Eğer seçimi kaybedersem ve bu adil bir seçimse yenilgiyi kabul edecek ilk kişi benim.
" dedi.
270 delegeye ulaşan yarışı kazanacak
Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.
Başkanlık yarışını kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.
Öte yandan seçimde Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada eyaletlerinin 'çekişmeli eyaletler' olduğu da aktarıldı.
İşte ABD'deki seçim sürecinde saat saat yaşananlar:
İlk sonuçlar gelmeye başladı sayıma başlanan Kentucky ve Indiana eyaletlerinde Trump önde.
Federal yargıç, Georgia Cumhuriyetçi Partisi'nin çeşitli ilçelerde elden teslim edilen gıyabi oy pusulalarının reddedilmesi talebini reddetti.
Filistin yanlısı Bağımsız Hareketi'nin kurucu ortağı Harris'e oy vereceğini söyledi.
Trump'ın medya hisseleri, Amerika'da sandık başına gidilmesiyle birlikte aşırı oynaklık nedeniyle durduruldu.
ABD'nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel tutuklandı.
ABD'nin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı açıklandı.
Gwinnett İlçesi'ndeki önemli oy kullanma yerinin boşaltıldığı, ardından güvenilir olmayan bomba tehdidi nedeniyle yeniden açıldığı açıklandı.
Yetkililerin 15 eyaletin Seçim Günü için Ulusal Muhafız personelini harekete geçirdiği bildirildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.
Vaşington'da Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancasıyla gelen kişi gözaltına alındı.
Pensilvanya'da mahkeme, Cambria seçim yetkililerinin, bir yazılım arızasının oy pusulası taramasını aksatmasının ardından oy verme saatlerinin akşam 22.00'ye kadar uzatılması talebini kabul etti.
Trump, X hesabından paylaşımda bulunarak, "Oylarınız yeni bir altın çağın kapılarını aralayacak. Oylarınızla ABD eskisinden de 'muhteşem' olacak." dedi.
Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, halkı oylarını kullanmaya çağırdı. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Sandıkların resmi kapanışından önce orada olursanız kimsenin sizi korkutmasına veya sizi çıkışa zorlamasına izin vermeyin." dedi.
Cumhuriyetçilerin adayı Trump oy kullandı. Sandık başına giden Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum. Şu ana kadar öndeyiz gibi duruyor büyük bir fark açmışız gibi duruyor. " dedi.
ABD'nin Georgia eyaleti Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti. Williams, ihbarların asılsız olduğunu ifade etti.
Oy verme işlemi devam ederken FBI'dan 'terör tehdidi' açıklaması geldi. FBI, ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.
Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati şehrinde oyunu kullandı.
Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.
Dünyanın yakından takip ettiği oy verme işlemi başladı.
Adaylardan Harris ve Trump son seçim mitinglerini yaptı. Harris, dün geceyi Philadelphia'da “Rocky” filmiyle ünlenen sanat müzesi merdivenlerinde sonlandırdı. Trump ise bugün Michigan'da düzenlenen son kampanya mitinginde Amerika'yı “düzeltme” sözü vererek, “Joe ve Kamala bozdu ve ben düzelteceğim” diye konuştu.
ABD'deki 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken son anket sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.
Seçim gününden sonraki süreç
ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım ila 11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylamış olması gerekiyor.
17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta ortak oturumda bir araya gelecek, yeni Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.
Yeni ABD başkanı ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.
Seçimlerde salıncak eyaletlerin önemi
Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.
Bu yönüyle ABD'de başkanın kim olacağına 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18'ine ev sahipliği yapan kritik eyaletlerin karar verdiği söylenebilir.
Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerinde toplamda 93 delege bulunuyor.
Nüfusu itibarıyla en çok delegeye sahip salıncak eyalet Pensilvanya, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor.
16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.