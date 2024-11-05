Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi sonuçları öncesinde son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı ve oy sayma işleminin başlayacağı tarih ve saat merak edilirken bir yandan da anketlere göre 2024 ABD seçimini Demokrat Partisi adayı Kamala Harris mi yoksa Donald Trump'ın mı kazanacağı araştırılıyor.

ABD başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

Oy sayma işleminde son durum ne?

Demokrat Parti adayı ve başkan yardımcısı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor. Kararsız seçmenin sonucu belirleyeceği 7 kritik eyalet dahil birçok bölgede, 2020 seçimi sonrası oy sayım sisteminde değişime gidildi. Bu nedenle bu bölgelerden sonuçların daha yavaş gelebileceği beklentiler arasında.

Michigan gibi bazı yerlerde oy sayımı hızlanırken Covid salgını sırasında düzenlenen bir önceki seçime göre de posta yoluyla çok daha az oy kullanılması bekleniyor.

Bu faktörlere göre sonuçlar, seçimi takip eden saatlerde belli olabileceği gibi, ertesi sabah, sonraki günler veya olası yeniden sayımlarla haftalar sonra da netleşebilir.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARINDA SON DURUM





ABD seçim sonuçları Türkiye saati ile saat kaçta belli olur?

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim günü yani Salı günü Türkiye saatiyle akşam 22.00'da sandık çıkış anketleri sonuçlarla ilgili fikir vermeye başlar. Ancak Amerika'daki sandık çıkış anketleri Avrupa'daki sandık çıkış anketleri gibi gerçeğe yakın bir sonuç vermez. Bu ilk sonuçlar tahmin etmekten çok, insanların öncelikleri ve görüşleri hakkında bir fikir verir.

ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede

ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.







