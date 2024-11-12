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Piyasalarda Trump rüzgarı sürüyor

Piyasalarda Trump rüzgarı sürüyor

04:0012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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ABD seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Geçen süre zarfında, ABD borsalarında öne çıkan sektörlere yoğun para girişi gerçekleşti.

Trump'ın yatırım ve üretim teşviklerine yönelik politikaları, şirketler için vergi indirim taahhütleri sanayi sektörüne para girişini hızlandırdı. Sektör son bir haftada yüzde 5,95 pozitif değerleme yaptı. Yeni yönetimin istihdam politikalarında iyileşme vaadi; otomotiv, eğlence, dayanıklı tüketim malları gibi kalemlerin bulunduğu döngüsel tüketici endeksini yüzde 5,72 yükseltti. Teknoloji sektöründe ise, Trump’ın şirketlere yönelik teşvik sözleri ve Ar-Ge yatırımları vurgusu, sektörü olumlu etkilemesi bekleniyor. Trump zaferinin ABD'ye ihracatı olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerin ardından, Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi günü yüzde 1 artışla 9.276 puandan günü kapattı. Endeks son bir haftada yüzde 7 yükseldi.





#trump
#abd
#ekonomi

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