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﻿Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları asılsızdır

﻿Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İsrail'e petrol sevkiyatı iddiaları asılsızdır

00:3111/11/2024, Pazartesi
DHA
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﻿Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
﻿Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur. BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır. Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.







#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#İsrail
#Ticaret

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