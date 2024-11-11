Siyonistler sokaklara çıkamıyor: Fransa maçına sakın gitmeyin!

Amsterdam'da 7 Kasım'da İsrailli taraftarlar ile Filistin destekçileri arasında olay çıkmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında taşkınlık çıkartan siyonistlere meydan dayağı çekilmişti. Hatta Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar Filistin bayrağına saldıran bir siyonisti nehre atmıştı. Yaşanan olayların ardından İsrail'i şimdi de Fransa maçı korkusu sardı. İsrail, 14 Kasım'da oynanacak Fransa-İsrail futbol karşılaşması öncesinde vatandaşlarına gelecek hafta büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri; İsrail ve Yahudi kimliklerini gizlemeleri yönünde çağrıda bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi
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Hollanda
'nın başkenti
Amsterdam
'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı
öncesi ve sonrası yaşanan olaylar nedeniyle yurt dışındaki İsraillilere gelecek hafta büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri çağrısı yaptı.
"İsrail ve Yahudi kimliğinizi gizleyin"
"İsrail ve Yahudi kimliğinizi gizleyin"
Konseyden yapılan açıklamada, İsraillilere yurt dışındaki gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
Fransa-İsrail maçı için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor
Fransa-İsrail maçı için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol karşılaşması düzenlenecek. Fransız yetkililer, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında yaşananların ardından
Fransa-İsrail futbol karşılaşması i
çin yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.
İsrailli taraftarlar,
Ajax-Maccabi Tel Aviv
maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.
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