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İsrailli taraftarları tek tek yakalayıp dövdüler: Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı

İsrailli taraftarları tek tek yakalayıp dövdüler: Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı

07:328/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı
Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı

Hollanda'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı. Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, maç öncesi Filistin bayraklarına saldıran siyonistleri tek tek yakalayıp dövdü. Olaylarda çok sayıda İsrailli'nin yaralandığı belirtilirken İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.

Hollanda'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı. Filistin destekçisi Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, maç öncesi Filistin bayraklarına saldıran İsraillileri tek tek yakalayıp dövdü. Maç öncesi taşkınlık yapıp bayraklara saldıran siyonistler maç sonrası kaçacak yer aradı. Olaylarda çok sayıda İsrailli'nin yaralandığı belirtilirken İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.

Siyonistler Filistin bayraklarını sökmüşlerdi

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta karşılaşmalarında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile Hollanda takımı Ajax karşılaştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak maç öncesinde, Siyonist İsrailli taraftarlar şehrin birçok farklı noktasında bulunan Filistin bayraklarına saldırılar gerçekleştirdi. Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, Siyonistlerin bu hareketine tepkisiz kalmayarak Filistin bayrağına saldıran hadsizleri yakalayıp Amstel Nehri'ne attı. Nehre atılan Siyonist'in "Özgür Filistin" diye bağırmadıkça nehirden çıkmasına izin verilmedi. Öte yandan kaçışan diğer İsrailli taraftarlar da Filistin destekçileri tarafından Amsterdam sokaklarında kovalandı.


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İsrailli taraftarları tek tek yakalayıp dövdüler: Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı
Dünya
08 Kasım, Cuma

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi dışarıda bulunan İsraillilere, İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu.

Basketbol maçı Sırbistan'da oynanmıştı

Beşiktaş Basketbol Takımı, İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

Beşiktaş maçı tarafsız sahada oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı.


Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.


#İsrail
#Tel Aviv
#Ajax

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