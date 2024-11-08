İsrailli taraftarları tek tek yakalayıp dövdüler: Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı

Hollanda'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı. Filistin destekçisi Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, maç öncesi Filistin bayraklarına saldıran İsraillileri tek tek yakalayıp dövdü. Maç öncesi taşkınlık yapıp bayraklara saldıran siyonistler maç sonrası kaçacak yer aradı. Olaylarda çok sayıda İsrailli'nin yaralandığı belirtilirken İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta karşılaşmalarında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile Hollanda takımı Ajax karşılaştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak maç öncesinde, Siyonist İsrailli taraftarlar şehrin birçok farklı noktasında bulunan Filistin bayraklarına saldırılar gerçekleştirdi. Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, Siyonistlerin bu hareketine tepkisiz kalmayarak Filistin bayrağına saldıran hadsizleri yakalayıp Amstel Nehri'ne attı. Nehre atılan Siyonist'in "Özgür Filistin" diye bağırmadıkça nehirden çıkmasına izin verilmedi. Öte yandan kaçışan diğer İsrailli taraftarlar da Filistin destekçileri tarafından Amsterdam sokaklarında kovalandı.