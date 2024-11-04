Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için skandal karar

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmayacağını açıklayarak bir skandala daha imza attı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
UEFA, yaptığı görüşmeler sonrası Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmayacağını açıklayarak skandala imza attı.
Trt Spor'un aktardığı habere göre, karşılaşmanın oynanacağı ülke için Macaristan ön plana çıkıyor.
Skandal karara itiraz edilecek
Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde "Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." demişti.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA'nın vermiş olduğu bu skandal karara itiraz edecek.
İtalya Serie A ekibi Juventus, 2003-04 sezonunda Galatasaray'a Avrupa'da rakip olmuştu. İstanbul’daki iki sinagoga yapılan bombalı saldırı sonrası UEFA, Galatasaray-Juventus maçını Dortmund’a almıştı. Galatasaray, Dortmund’daki Westfalen Stadı’nın adını “Ali Sami Yen” olarak değiştirdi. Maçta rakibini 2-0 yenen Galatasaray, Juventus’a o sene gruplardaki tek yenilgisini tattırmıştı.