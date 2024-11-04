Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için skandal karar

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde "Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." demişti.