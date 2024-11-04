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Beşiktaş-Malmö maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş-Malmö maçının hakemi açıklandı

13:034/11/2024, Pazartesi
AA
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Sven Jablonski
Sven Jablonski

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği maçı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.


UEFA'nın açıklamasına göre, Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.


Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.



#Beşiktaş
#Malmö
#UEFA Avrupa Ligi

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