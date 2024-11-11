Ekonomiye 204 milyar TL’lik katkı

Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Türkiye Finans, 2024 yılının ilk 9 ayında ülke ekonomisine 157 milyar TL nakdi ve 47 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 204 milyar TL’lik katkı sağladı. Banka, fon kaynağını genişleterek topladığı fonları yıl başından bu yana yüzde 6 artışla 188 milyar TL’ye, yasal öz kaynaklarını ise yüzde 14 arttırarak 32 milyar TL’ye ulaştırdı. Türkiye Finans, 2024 yılı üçüncü çeyrek mali bilançosunu KAP’a açıkladı. Türkiye Finans, topladığı fonları yıl başından bu yana yüzde 6 artışla 188 milyar TL’ye ulaştırdı.





Murat Akşam

KOBİ DESTEKLERİ YÜZDE 28 ARTTI

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "Türkiye Finans olarak sürdürülebilir büyüme stratejimizi 2024’ün üçüncü çeyreğinde de koruduk. Güçlü sermaye yapısını sürdüren kurumumuz, bir yandan yasal öz kaynaklarını yılbaşından bu yana yüzde 14 artırarak 32 milyar TL’ye ulaştırırken diğer yandan sermaye yeterlilik rasyosunu ise yüzde 18,93 olarak gerçekleştirme başarısını gösterdi. Topladığımız fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ’leri finanse ederek bu firmaların finansman kullanımını 2024 yılı ilk dokuz ayında yıllık yüzde 28 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.





22 BİN SAATLİK İŞ ROBOTLARDAN

Türkiye Finans’ın müşteri ve çalışan deneyimi alanındaki dijitalleşme çalışmaları hakkında da bilgi veren Murat Akşam, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dijital müşteri deneyimine yaptığımız yatırımlar, yapay zekâ desteğiyle geliştirdiğimiz yenilikçi iş modelleri ve ürünlerle mobil bankacılığı kullanan müşterilerimizin oranını 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 96’a ulaştırdık. Dijital kanallardan gelen olumlu müşteri bildirimleri yüzde 88’e ulaşırken, yeni kazanılan müşterilerin yüzde 30’unu dijital kanallarımız üzerinden edindik. Aynı zamanda Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Projeleri ile de yıl başından bu yana 22 bin 630 saatlik işin robotlar tarafından yapılmasını sağladık. Böylelikle verimliliği artırırken çalışanlarımızın üzerindeki iş yükünü de azalttık."











