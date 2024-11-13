Batı Şeria'yı ilhak planı

Gazze'de 400 günü aşkın süredir katliam işleyen İsrail, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Batı Şeria'yı ilhak niyetini daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. İlhak ilk kez Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2020 yılında ilan edilen Asrın Anlaşması ile gündeme getirilmişti. 2022 yılı sonunda yeniden iktidara gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, henüz Gazze saldırılarına başlamadan Batı Şeria'daki Filistinlilere baskıyı artırmıştı. Gazze saldırıları sonrası bu baskılar hız kazanırken Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetindeki fanatik bakanlar Bazalel Smotrich ve İtamar Ben-Gvir, açıkça ilhak çağrıları yapıyor. İsrail Yayın Kurulu (KAN) da, Netanyahu'nun Trump ile görüşmek için temsilcisini ABD'ye gönderdiğini ve Trump göreve başlar başlamaz ilk adımını atacağını öne sürdü.





İLHAK PLANI HAZIR

Seçimleri kazanan Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevini fiilen teslim alacak. KAN'ın haberine göre, İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, Trump'ın Batı Şeria'yı ilhakın önünü açacağından şüphe duymuyor. Netanyahu da bu sebeple Trump Beyaz Saray'a geçer geçmez uygulanmak üzere ilhak planını hükümetin programına dahil etti. KAN'a göre, Asrın Anlaşması'nın bir parçası olarak 2020 yılında hazırlanan ilhak planı, o tarihten beri masada duruyor. Plan, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin genişletilmesini içerirken bunun için detaylı haritalar da hazırlandı. Uzmanlara göre ise Asrın Anlaşması kapsamındaki ilhak planı, Kudüs'ün tamamının işgalini ve Filistinlilere Batı Şeria ile Gazze'de sınırlı yaşam alanları bırakılmasını ön görüyor.





BEN-GVİR VE SMOTRİCH ZEMİNİ HAZIRLADI

İsrail Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonist Parti'nin 6 Kasım'da yapılan grup toplantısında, Trump'ın seçim zaferini kutlarken "2025 yılı, Yehuda ve Samira'ya (Batı Şeria) tam egemenlik kurma yılı olacak" demişti. Yedioth Ahronoth gazetesi de Smotrich'in Yahudi Yerleşimler ve Sivil İşler Müdürlüğü'ne "Batı Şeria'daki İsrail egemenliğinin uygulanması için altyapı çalışmalarına başlama emri verdiğini" aktardı. Hükümetin bir diğer fanatik bakanı olan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de dün yaptığı açıklamada, Smotrich'in tam egemenlik çağrısını desteklediğini ifade etti. Söz konusu iki bakan, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'yı ilhaka giden yolun taşlarını döşüyordu. Smotrich, Ramallah'taki Filistin hükümetinin bütçesini keserek Kudüs başta olmak üzere çeşitli yerlerde yasa dışı yerleşim planlarını hayata geçirirken Ben-Gvir de bir yandan provokatif eylemlerle bölgede şiddeti artırıp diğer yandan yerleşimci çetelere binlerce silah dağıtmıştı.





ÜRDÜN SINIRINA ASKERİ GÜÇ

Bürokrasi ve güvenlik alanlarında Smotrich ve Ben-Gvir'in yürüttüğü işgal ve kaos projelerine eş zamanlı olarak, İsrail ordusu da son dönemde Ürdün sınırına askeri kuvvet konuşlandırarak Batı Şeria'nın dış dünyaya açılan tek yolunu da askeri kontrol altında tutmaya çalışıyor. İşgal ordusu, 30 Ekim'de yayınladığı açıklamada, kuzeyde Golan Tepeleri'nden güneyde Eylat'a kadar 355 kilometre boyunca uzanan İsrail-Ürdün sınırının korunması için bölgeye yeni bir tümen konuşlandırıldığını ilan etmişti. Ordu, söz konusu tümenin Batı Şeria-Ürdün sınırını da kapsayan 97 kilometrelik hattı da güvene alacağını duyurmuştu. İsrail'in bu adımı, 8 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü'nde ve 18 Ekim'de Ölü Deniz yakınlarında toplam 6 İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan Ürdünlü kişiler tarafından düzenen iki ayrı saldırının ardından attığını ilan etmişti. Uzmanlar ise bu adımın Batı Şeria'nın ilhakıyla doğrudan ilgisi olduğunu ifade ediyor.











