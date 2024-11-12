Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'ilhak' açıklamalarına tepki

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı ilhak etmekle ilgili açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Yapılan açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz" denildi.
Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025'in işgal altındaki Batı Şeria’nın 'ilhak edilmesi yılı' olacağını iddia etti.
Liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, konuşan Smotrich, ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.
Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu vurguladı.