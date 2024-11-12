Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'ilhak' açıklamalarına tepki

Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'ilhak' açıklamalarına tepki

14:0212/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı ilhak etmekle ilgili açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Yapılan açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz" denildi.

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025'in işgal altındaki Batı Şeria’nın 'ilhak edilmesi yılı' olacağını iddia etti.

Liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, konuşan Smotrich, ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.

Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu vurguladı.

'İsrail'in nihai amacının kanıtı'

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın açıklamalarına yönelik bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada,
"İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir"
ifadelerine yer verildi.





#İsrail
#Dışişleri Bakanlığı
#İlhak
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ebe atama puanları