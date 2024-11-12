Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'ilhak' açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın açıklamalarına yönelik bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada,

"İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir"