İsrail Lübnan'ın güneyini bombaladı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye illerine yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktardı.





Sur'a bağlı Dibal kasabasına saldıran İsrail güçlerinin hedef aldığı binanın yıkılması sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

İsrail gemilerinden sabah saatlerinde Sur'un Nakura beldesi, Cebel el-Lebune ve Alma eş-Şaab bölgelerine topçu ateşi yapıldığı kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bilgi verilmedi.





Nebatiye ilindeki Yahmar eş-Şerif, El-Cami El-Kadim ve Et-Tahta mahallelerini hedef alan İsrail'in Arnun beldesine de saldırı düzenlediği bildirildi.





Saldırılarda ölen ve yaralananların sayısı hakkında bilgiye yer verilmedi.





İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 243 kişi öldü





Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.





Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi öldü, 14 bin 134 kişi yaralandı.





Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.





Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.





İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.





Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.











