İsrail 450'den fazla Filistinli sporcuyu katletti

İsrail'in bir yıldan uzun süredir devam eden saldırıları sonucu Gazze'nin spor altyapısı yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken takımların genel merkezleri İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildi, tesisler ve spor salonları yakıldı, bazı stadyumlar buldozerlerle yıkıldı.





Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Mustafa Sıyam, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarının bir yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı.





İsrail saldırılarının "futbol, ​​voleybol, vücut geliştirme ve çeşitli oyun ve spor dallarından oyuncuları" hedef aldığına dikkati çeken Sıyam, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 80'den fazlasını yıktığını, bunların arasında stadyum ve çeşitli kulüplerin de bulunduğunu ifade etti.





Sıyam, "İsrail Gazze Şeridi'nde aralarında oyuncu, antrenör ve yöneticilerin de olduğu 450 sporcuyu öldürdü. İsrail'in etnik temizlik yaptığı Gazze'nin kuzeyinde spor sektöründen ölenlerin sayısı 10'u geçti" dedi.





İsrail'in Gazze'deki spor sektörünü doğrudan hedef aldığını belirten Sıyam bunu, "Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Filistin spor hareketine karşı İsrail'in izlediği sistematik bir politika" olarak niteledi.





Sıyam, saldırıların ayrıca Gazze Şeridi'nin spor altyapısını yerle bir ettiğini kaydederek, "Bu yıkım, Gazze Şeridi'nde spor faaliyetlerinin tamamen aksamasına yol açtı ve ayrıca hasarın büyüklüğü nedeniyle savaş dursa bile birçok stadyum kullanılamaz hale geldi" dedi.





Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki "Durra", Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan "Han Yunus" ve "Kent" stadyumları gibi bir dizi spor tesisinin yerinden edilenler için sığınma merkezlerine dönüştürüldüğüne dikkati çeken Sıyam, aynı şekilde Gazze'nin kuzeyinde devam eden şiddetli saldırılar nedeniyle merkezde yer alan Yermuk Stadyumu'nun Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya'dan yerinden edilenler için barınak haline geldiğini aktardı.





Yermuk Stadyumu çadır kente dönüştürüldü.





Uluslararası düzeyde çaba





İsrail'in spor sektörüne yönelik saldırılarına ilişkin de Sıyam, Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana, sporcuların ve spor tesislerinin korunması ihtiyacına ilişkin uluslararası topluma acil taleplerde bulunmak için çaba gösterdiğini belirtti.





"Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine de İsrail'in üyeliğinin askıya alınması ve spor faaliyetlerinin yasaklanması yönünde etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu." diyen Sıyam, Filistin Spor Federasyonunun İsrail'in Filistin'den gasp ederek "yerleşim yerlerinde" oluşturulan kulüplerinin uluslararası turnuvalara katılmasının durdurulması için FIFA'ya resmi taleplerde bulunduğunu da vurguladı.





Sıyam söz konusu bu çaba ve prosedürlerin yavaş ve etkisiz idari bağlamlar dahilinde olduğunu, davaların komitelere ve hukuk danışmanlarına iletilmesi nedeniyle hiçbir somut adımın atılmamasına yol açtığını, bunun da süreci uzattığını ve Filistin sporları için gereken korumayı geciktirdiğini belirtti.









İsrail'in ihlalleri





Filistin spor hareketinin kıtasal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sıyam, "Filistinli oyuncular ulusal bir meseleyi ve küresel bir insani kaygıyı temsil ederken işgalci, sporcuları ve tesisleri hedef alarak bu mesajı baltalamaya ve Filistin'in bölgesel ve uluslararası düzeyde varlığını zayıflatmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.





Sıyam, İsrail'in FIFA'nın spor tesisleri ve oyuncuları hedef almayı durdurma yönünde devam eden çağrılarına herhangi bir ehemmiyet göstermediğini vurgulayarak, İsrail'in uluslararası platformlarda sahip olduğu dokunulmazlık durumu, kendisini sadece sporu değil, sağlık başta olmak üzere tüm hayati alanları hedef alması yönünde cesaretlendirdiğini belirtti.





"Hem Filistin spor hareketinin korunması hem bölgeye acil yardım girişinin sağlanması için spor ve insani yardım kuruluşlarına acil ve etkili uluslararası eylem" çağrısında bulunan Filistin Spor Federasyonu Medya İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Sıyam, aynı şekilde "hasar görmüş spor tesislerinin rehabilitasyonu, Filistinli gençlerin güvenli bir ortamda spor faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlanması ve onlara kimliklerini ve haklı davalarını ifade etme fırsatı verilmesi" çağrısında bulundu.





Filistin Futbol Federasyonu 4 Kasım'da yayımladığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında Filistin genelinde 91'i çocuk 341 futbolcunun da arasında olduğu çeşitli spor dallarından 523'ten fazla sporcunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.





Filistin genelinde İsrail saldırılarında yıkılan spor tesislerinin sayısı 19'u Batı Şeria, 64'ü Gazze olmak üzere 83'e ulaştı. İsrail'in Batı Şeria'da 20, Gazze'de 3 olmak üzere gözaltına aldığı sporcuların sayısı ise 23'e yükseldi.











