FIFA'dan bir skandal daha: Katil İsrail'i korumaya devam ediyorlar

FIFA ve UEFA, tam bir yıldır Gazze'ye aralıksız saldırı düzenleyen ve soykırım yapan katil İsrail'e duyarsız kalmaya devam ediyor. Terör devleti İsrail'e karşı, yaptırım uygulanması çağrılarına FIFA, bir kez daha sessiz kaldı.





Katil İsrail'i korumaya devam ediyorlar

Filistin Futbol Federasyonu, katil İsrail'in yaptığı soykırıma tepki için taleplerini geçtiğimiz bahar ayında iletmişti. FIFA'dan, terör devletine karşı bir yaptırım yapılması için talepte bulunulmuştu. Bir toplantı yapan FIFA, duyarsız kalmış ve yaptırım çağrılarına yanıt vermemişti. DW Sports'un haberine göre; FIFA, İsrail'in uluslararası futbol müsabakalarından men edilmesi yönündeki çağrılara ilişkin kararını yine erteledi.





FIFA'nın ikiyüzlülüğü

Fakat aynı FIFA ve UEFA, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından dört gün sonra Rusya'ya ve Rus kulüplerine ortak ceza vermiş ve yaptırımlar uygulamıştı. Konu Müslümanlar ve Filistin olunca, FIFA ikiyüzlülük yaparak sessiz kalmaya devam etti.





FIFA, Filistin'e destek verenlere ceza verdi

UEFA, 2023 yılında İskoçya ekibi Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası vermişti.











