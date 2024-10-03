Celtic’ten Almanya’da Filistin bayrağı

Son bir yılda Filistin'e destek veren ve Gazze'deki soykırıma tepki gösteren etkinlikleri engellemeyi kendine amaç edinen Almanya'nın kalbinde Celtic taraftarları adeta ders verdi. İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya'nın temsilcilerinden Borussia Dortmund ile yaptığı maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına tepki gösterdi. Celtic, maçta Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'a 7-1 yenilirken, İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'i protesto etti. Celtic'in ünlü "Yeşil Tugay" taraftar grubunun bir kısmı da tişörtleriyle "Özgür Filistin" ifadesini tribünde sergiledi. Daha önce tribünlerde Yeşil Tugay taraftar grubu daha önce de kendi statlarında, "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz" yazılı pankartıyla Filistin'e destek mesajı vermişti.