BM’ye Filistin damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsrail’in durdurulması için kuvvet kullanılmasını” teklif ettiği BM Genel Kurulu’nda birçok liderin gündeminde Filistin vardı. İspanya Başbakanı Sánchez: Gördüğümüz şey, derhal durdurulması gereken bir işgaldir. Belçika Başbakanı Alexander De Croo: İnsan onuru nerede? Şili lideri Boric: Filistin topraklarının yasa dışı işgalini kınıyoruz.
Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrine giden dünya liderleri, Gazze için acil ateşkes çağrısında bulundu. 193 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nun ana gündem maddesi Filistin ve Gazze’de devam eden soykırımdı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “BM Genel Kurulu tarafından talep edilen Uluslararası Adalet Divanı görüşünde, Filistin topraklarının işgalinin yasadışı olduğu hükmedildi. Gördüğümüz şey, derhal durdurulması gereken bir işgaldir
” dedi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, “Gazze'de 15 binden fazla insan uzvunu kaybetti ve proteze ihtiyaç duyuyor. Bu kurbanların 10 bini çocuk. Bütün bunlarda insan onuru nerede?
” sözlerini sarf ederken,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş çok uzun sürdü. Filistin'deki on binlerce sivil kurban meşru gösterilemez. Bu savaşın durması gerekiyor”
diye konuştu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Filistinlilerin, Orta Doğu'yu istikrara kavuşturma ilhamıyla hareket eden bir liderliğe güven duymalarını ve diyalog içinde kalmalarını sağlamalıyız" dedi.
CESARETİMİZLE YARGILANACAĞIZ
CESARETİMİZLE YARGILANACAĞIZ
Çad Başbakanı Allamaye Halina,
“Gazze ve Filistin’den gelen korkunç görüntülere dünya vicdanı rahat bir şekilde kayıtsız kalamaz”
dedi. Senegal Cumhurbaşkanı Bassírou Faye, “Filistin'de tüm nesiller baskının gölgesinde büyüdü” diye konuştu. Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, “Soykırım yaşamış bir ülke olarak Namibya, İsrail’in hem niyet hem de eylem olarak soykırım işlediğine inanıyor” ifadelerini kullanırken, Şili lideri Gabriel Boric, “Filistin topraklarının yasa dışı işgalini ve işgalci bir ülke tarafından bağımsız bir Filistin devletinin varlığının fiili olarak inkar edilmesini kınıyoruz” dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah “Dünya izliyor ve tarih bizi gösterdiğimiz cesaretle yargılayacak. BM olarak eylemsizliğe teslim olup olmayacağımızı ya da bu kurumu ve dünyamızı ayakta tutan ilkeleri savunmak için savaşıp savaşmayacağımızı yargılayacaklar” sözleri ile harekete geçme çağrısında bulundu. Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ise yaşananların apartheid olduğunu buna sessiz kalıp izlemeyeceklerini dile getirdi.
Ayşenur’u unutmayacağız
Ayşenur’u unutmayacağız
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasında terör devleti İsrail'in Lübnan halkına karşı soykırım suçu işlediğini ifade eden Abbas, Filistin halkının, işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin duruşunu unutmayacağını söyledi. "Filistin'de olan olaylar bir patlamanın eşiğine gelmiş durumda. 7 Ekim'de başladı geçen yıl ve bugüne kadar bu olaylar devam etti” diyen Abbas, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır"ifadelerini kullandı.
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