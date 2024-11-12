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İsrail Gazze'nin güneyinde yine sivilleri hedef aldı: 10 Filistinli katledildi

İsrail Gazze'nin güneyinde yine sivilleri hedef aldı: 10 Filistinli katledildi

07:4012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli katledildi. Saldırıda, Filistinlilerin internet hizmeti almak için gittiği bir kafe hedef alındı.

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.


Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.




#gazze
#israil
#soykırım

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