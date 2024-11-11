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Roketler peş peşe ateşlendi: İsrail füzeleri Kudüs'e düştü

Roketler peş peşe ateşlendi: İsrail füzeleri Kudüs'e düştü

09:3111/11/2024, Pazartesi
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Soykırımcı İsrail ordusu Yemen'den atılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü duyurdu. Kudüs'ün batısında düşen önleyici füzeye ait şarapneller bölgede yangına sebebiyet verdi.

Katliamcı İsrail ordusunun Yemen'den atılan füze saldırısını engellediği ancak önleyici füze parçalarının işgal altındaki
Kudüs
'ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düşmesi sonucu yangın çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Yemen'den atılan füze saldırısını engelledi.




Kudüs'e düştü


Ancak önleyici füzeye ait şarapnellerin Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes semtine düşmesi sonucu bölgede yangın çıktı.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğü kaydedildi.


#İsrail
#Kudüs
#Yemen

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