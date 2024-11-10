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İsrail sivillere bomba yağdırdı: 13'ü çocuk 32 Filistinli katledildi

İsrail sivillere bomba yağdırdı: 13'ü çocuk 32 Filistinli katledildi

10:4810/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
AA
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Kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail güçlerine ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.


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İsrail sivillere bomba yağdırdı: 13'ü çocuk 32 Filistinli katledildi
Dünya
10 Kasım, Pazar

Tanıklar, saldırıda 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti.


Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.




#Cibaliya
#İsrail
#Gazze

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