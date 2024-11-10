Çocuklar akranları için tek ses: Dayanacak takatimiz kalmadı

Gazze’de kadın çocuk demeden 400 gündür soykırım yapan Siyonist İsrail, Filistin İnisiyatifi öncülüğünde bir kez daha protesto edildi. ‘Bütün uyuyanları uyandırmak için ses çıkar!’ temasıyla bir araya gelen vatandaşlar 7 Ekim 2023’ten bu yana süren işgale tepki gösterdi. Sultanahmet Meydanı’ndan başlayıp Eminönü’ndeki Yeni Camii önüne yürüyüşle devam eden eyleme, çocukların yoğun katılım göstermesi dikkat çekti.





2 MİLYON İNSAN SÜRÜKLENİYOR

Filistin İnisiyatifi adına Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik konuşma yaptı. 400 gündür Gazze’de yaşanan soykırıma şahitlik edildiğini belirten Çelik, “Havadan, karadan, denizden kuşatılmış Gazze’nin tonlarca bombayla yok edilişine şahidiz. Gidilecek hiçbir güvenli yeri olmayan 2 milyon insanın oradan oraya sürüklenişine, hala bir insani yardım koridoru açılamadığı için açlığın pençesinde terk edilmiş kardeşlerimizin çaresizliğine, defalarca hedef alınan hastanelerin iflas ettiğine ve en kötüsü parçalanarak ölen bebeklere şahidiz” dedi. İnsanların şahitliği altında binlerce Filistinlinin katledildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bunlar yaşanırken uluslararası sistemin iflas ettiğine şahitlik ettik. Bütün dünyanın kaderine terk ettiği Gazze’nin yok edilişini seyretmek istemiyoruz.”

Yürüyüş öncesi meydana gelen çocuklara zil dağıtılmıştı. Çocuklar bu zillerle katliamı protesto etti. Yürüyüş, Eminönü Yeni Camii önünde sona erdi. Eyleme katılan 8 yaşındaki Kadriye Hacer Karataş, “İsrail’e gücünü göstermek için geldim. Filistinlilere destek olmak için geldim. Düşünmekle olmuyor, bunu göstermek işin geldim. Kardeşlerimin halini görünce çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.











