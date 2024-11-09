Katar ABD'nin baskısıyla ülkedeki Hamas ofisini kapatacak mı?

Katar, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas için güvenli bir liman konumundayken, ABD'li Cumhuriyetçiler bu limanın ortadan kaldırılması için Biden yönetimine mektup gönderdi. ABD'li 14 Cumhuriyetçi senatör Dışişleri Bakanlığı'na yazdıkları mektupta Washington'dan Katar'da yaşayan Hamas yetkililerinin mal varlıklarını derhal dondurmasını, Katar'da yaşayan bazı üst düzey Hamas yetkililerinin iade edilmesini ve Katar'dan “Hamas'ın üst düzey liderlerine gösterdiği misafirperverliğe son vermesini” istedi. Peki Katar ABD'nin bu baskısından dolayı ülkedeki Hamas yetkilerini sınır dışı mı edecek?
Üst düzey bir ABD'li yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Katar'a, Filistinli grubun ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik son teklifi reddetmesinden sonra Hamas'ın Doha'daki varlığının "artık kabul edilemez" olduğunu söylediğini belirtti.
İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey ABD'li yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca yapılan teklifleri reddeden Hamas'ın liderleri artık hiçbir Amerikan müttefikinin başkentinde hoş karşılanmamalıdır. Hamas'ın haftalar önce bir başka rehine serbest bırakma önerisini reddetmesinin ardından Katar'a bunu açıkça ifade ettik" dedi.
Yetkili, Katar'ın bu talebi yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine ilettiğini söyledi. Washington, Hamas'ın siyasi ofisinin ne zaman kapatılacağı konusunda Katar'la temas halindeydi ve Doha'ya "bunun zamanının geldiğini" söyledi.
Katarlıların Hamas liderlerine ülkeyi terk etmeleri için belirli bir tarih verip vermedikleri belirsiz
Joe Biden yönetimi İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sona erdirmek için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Cumhuriyetçi Donald Trump'ın bu hafta bir sonraki ABD başkanı olarak seçilmesi, Biden'ın görevdeki son haftalarında elindeki kozu önemli ölçüde azalttı.
Görüşmelere yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Hamas o dönemde İsrail'in bir anlaşma için şartlarını “son dakikada” değiştirdiğini düşünüyor ve vereceği herhangi bir tavizin daha fazla taleple karşılanacağından endişe ediyordu.
Geçtiğimiz Kasım ayında Doha'daki bu müzakere süreci Gazze'de yedi günlük bir ateşkese yol açmış ve yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında Gazze'de tutulan onlarca rehine serbest bırakılmıştı.
“Hamas'a gösterilen misafirperverliğe son verin”
Washington tarafından NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik olarak tanımlanan stratejik bir Körfez ülkesi olan Katar, ABD ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 2012'den bu yana Hamas'ın siyasi liderlerine ev sahipliği yapıyor.
Katarlılar Blinken'e, zamanı geldiğinde Hamas'ın ülkedeki varlığını yeniden gözden geçirmeye açık olduklarını ifade etmişlerdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırım savaşında 150 binden fazla Filistinli katledildi ve yaralandı. Bölgede tüm altyapı tamamen yok oldu ve ciddi bir insani kriz baş gösterdi.
Katar daha önce de birçok defa Hamas'la olan bağları nedeniyle ABD'li siyasilerin eleştirilerine maruz kaldı
Cuma günü ABD'li 14 Cumhuriyetçi senatör Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Washington'dan Katar'da yaşayan Hamas yetkililerinin mal varlıklarını derhal dondurmasını, Katar'da yaşayan bazı üst düzey Hamas yetkililerinin iade edilmesini ve Katar'dan “Hamas'ın üst düzey liderlerine gösterdiği misafirperverliğe son vermesini” istedi.
Doha'da kaç Hamas yöneticisinin yaşadığı belli değil ancak Katar'daki isimler arasında geçtiğimiz ay Gazze'de İsrail işgal güçleriyle girdiği çatışmada ölen Yahya Sinvar'ın yerine geçmesi muhtemel birkaç yönetici de bulunuyor.
Bir Arap diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ettiğini ve yer değiştirme olasılığını görüştüklerini söyledi.