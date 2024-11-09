Katar ABD'nin baskısıyla ülkedeki Hamas ofisini kapatacak mı?

Üst düzey bir ABD'li yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Katar'a, Filistinli grubun ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik son teklifi reddetmesinden sonra Hamas'ın Doha'daki varlığının "artık kabul edilemez" olduğunu söylediğini belirtti.





Küçük bir Körfez ülkesi olan Katar, ABD ve Mısır ile birlikte Gazze'de bir yıldır devam eden savaşta ateşkes sağlanması için şimdiye kadar sonuçsuz kalan görüşmelerde önemli bir rol oynadı. Ekim ayı ortasında yapılan son görüşmelerden de bir anlaşma çıkmamış, Hamas Netanyahu'nun kabul edilemez şartlarını göstererek kısa vadeli ateşkes önerisini reddetmişti .





İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey ABD'li yetkili, "Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca yapılan teklifleri reddeden Hamas'ın liderleri artık hiçbir Amerikan müttefikinin başkentinde hoş karşılanmamalıdır. Hamas'ın haftalar önce bir başka rehine serbest bırakma önerisini reddetmesinin ardından Katar'a bunu açıkça ifade ettik" dedi.





Katar başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani.





Yetkili, Katar'ın bu talebi yaklaşık 10 gün önce Hamas liderlerine ilettiğini söyledi. Washington, Hamas'ın siyasi ofisinin ne zaman kapatılacağı konusunda Katar'la temas halindeydi ve Doha'ya "bunun zamanının geldiğini" söyledi.





Üç Hamas yetkilisi Katar'ın Hamas liderlerine artık ülkede istenmediklerini söylediğini yalanladı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı .





Yukarıdan aşağı saat yönünde: Marvan İsa; Halid Meşal; Mahmud Zahar; Yahya Sinvar; İsmail Haniye; Muhammed Deif.





Katarlıların Hamas liderlerine ülkeyi terk etmeleri için belirli bir tarih verip vermedikleri belirsiz

Joe Biden yönetimi İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sona erdirmek için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Cumhuriyetçi Donald Trump'ın bu hafta bir sonraki ABD başkanı olarak seçilmesi, Biden'ın görevdeki son haftalarında elindeki kozu önemli ölçüde azalttı.





Ateşkes görüşmelerinin önceki turlarında, Hamas Biden'ın Mayıs ayında açıkladığı ateşkes önerisinin bir versiyonunu kabul ettikten sonra bile, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığını çekmeyi kabul etmemesi olası bir ateşkes anlaşmasını engellemişti.





Görüşmelere yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Hamas o dönemde İsrail'in bir anlaşma için şartlarını “son dakikada” değiştirdiğini düşünüyor ve vereceği herhangi bir tavizin daha fazla taleple karşılanacağından endişe ediyordu.





Geçtiğimiz Kasım ayında Doha'daki bu müzakere süreci Gazze'de yedi günlük bir ateşkese yol açmış ve yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında Gazze'de tutulan onlarca rehine serbest bırakılmıştı.









“Hamas'a gösterilen misafirperverliğe son verin”

Washington tarafından NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik olarak tanımlanan stratejik bir Körfez ülkesi olan Katar, ABD ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 2012'den bu yana Hamas'ın siyasi liderlerine ev sahipliği yapıyor.





Geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in güneyine yönelik gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Katar'daki ve bölgedeki diğer liderlere Hamas'la artık “ her zamanki gibi iş yapılamayacağını ” söylemişti.





Katarlılar Blinken'e, zamanı geldiğinde Hamas'ın ülkedeki varlığını yeniden gözden geçirmeye açık olduklarını ifade etmişlerdi.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırım savaşında 150 binden fazla Filistinli katledildi ve yaralandı. Bölgede tüm altyapı tamamen yok oldu ve ciddi bir insani kriz baş gösterdi.









Katar daha önce de birçok defa Hamas'la olan bağları nedeniyle ABD'li siyasilerin eleştirilerine maruz kaldı

Cuma günü ABD'li 14 Cumhuriyetçi senatör Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Washington'dan Katar'da yaşayan Hamas yetkililerinin mal varlıklarını derhal dondurmasını, Katar'da yaşayan bazı üst düzey Hamas yetkililerinin iade edilmesini ve Katar'dan “Hamas'ın üst düzey liderlerine gösterdiği misafirperverliğe son vermesini” istedi.





Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani geçtiğimiz yıl defalarca Hamas ofisinin Doha'da grupla müzakerelere olanak sağlamak için bulunduğunu ve bu kanal faydalı olmaya devam ettiği sürece Katar'ın Hamas ofisinin açık kalması na izin verileceğini söyledi.





Doha'da kaç Hamas yöneticisinin yaşadığı belli değil ancak Katar'daki isimler arasında geçtiğimiz ay Gazze'de İsrail işgal güçleriyle girdiği çatışmada ölen Yahya Sinvar'ın yerine geçmesi muhtemel birkaç yönetici de bulunuyor.





Bir Arap diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ettiğini ve yer değiştirme olasılığını görüştüklerini söyledi.



