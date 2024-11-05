Hamas: Filistin direnişi İsrail'in Batı Şeria'nın boşaltılması planlarını boşa çıkaracak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün öldürülen Filistinliler için başlığı dileklerinde bulunuldu.

Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağı ve şehitlerin kanına vefa ve direniş yolunun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti ve Cenin, Tubas ve diğer illerde girdikleri silahlı mücadeleler, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak." ifadesine yer verildi.