Şehit olduğunda üç gündür açtı

İşgalci İsrail, 17 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine bağlı Tel el-Sultan köyünde yaşanan çatışmalarda öldürdüğü Hamas lideri Yahya es-Sinvar'ın otopsi raporunu tamamladı. İsrail gazetesi Hayom'da yer alan bilgiye göre, otopsi sonucunda Sinvar'ın, öldürüldüğü günün öncesindeki son üç günde hiçbir şey yememişti. İsrail tarafından ortaya atılan, "Sivilleri öne sürerek kendisi saklanıyor" iddialarını yer üstünde göğüs göğüse çatışmayla şehit olmakla çürüten Sinvar, şehit olduktan sonra da İsrail'in, "İnsani yardımlar Hamas'ın eline geçiyor" diyerek Gazze'ye yardım girişini engellerken kullandığı bahaneleri boşa çıkarmış oldu.





YANINDA SADECE YEĞENİ VARDI

Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine bilgi veren kaynaklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de hiç saklanmadı. Kaynaklar, İsrail'in hedef listesinin birinci sırasında olan Hamas liderinin bu süreçte genel olarak yer üstünde sık sık mekan değiştirerek yaşadığını belirtirken kendisine ilk günden beri yalnızca Hamas'ın üst düzey liderlerinden ve aynı zamanda ağabeyi olan Muhammed es-Sinvar'ın oğlu İbrahim Muhammed es-Sinvar'ın refakat ettiğini aktardı. Söz konusu kaynaklar ayrıca, Muhammed İbrahim es-Sinvar'ın da ağustos ayında, Refah'ta İsrail kuvvetlerini gözlemek için çıktığı bir görev sırasında hava bombardımanı sonucunda yaşamını yitirdiğini aktardı. Hamas liderinin şehit olmadan kısa süre önce İsrail askerlerinin bulunduğu yere yaklaşması nedeniyle daha güvenli bir yer olarak görülen Tel el-Sultan beldesine gittiği kaydedildi.





AİLESİNE SON MEKTUBU

Şarku'l Avsat'a bilgi veren kaynaklar, Sinvar'ın 7 Ekim sonrası elektronik cihazlar kullanmadan mektup yoluyla haberleştiğini ve şiddetli savaş şartları nedeniyle haberleşmelerin bazen 1,5 ya da 2 ay sürebildiğini söyledi. Sinvar'ın, son mektubunu ailesine gönderdiğine işaret eden kaynaklar, Hamas liderinin söz konusu mektupta ailesine yeğeni İbrahim Muhammed es-Sinvar'ın İsrail bombardımanında şehit olduğunu ve cenaze namazını bizzat kılarak bir yeraltı tüneline defnettiğini haber verdiğini dile getirdi. Sinvar'ın bu mektubu ağustos ayında kaleme aldığı belirtilirken, mektubun Sinvar şehit olduktan iki gün sonra ailesine ulaştığı bildirildi.











